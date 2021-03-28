Британец Уайт взял реванш у Поветкина

Супертяжеловес Диллиан Уайт взял убедительный реванш у россиянина Александра Поветкина, победив того в главном бою шоу на Гибралтаре.

Уайт с первого раунда бросился вперед и его удары достигали цели. Особенно часто проходили удары справа.

Мощный удар Поветкин пропустил в третьем раунде, чудом оставшись на ногах.

В четвертом раунде после серии тяжелых ударов Поветкин упал. Россиянин с трудом поднялся на ноги, но рефери, оценив его состояние, дал отмашку.

Интересно, что Диллиан не начал праздновать успех, а сходил за табуреткой для Поветкина и усадил на нее противника.

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