Британец Уайт взял реванш у Поветкина
Супертяжеловес Диллиан Уайт взял убедительный реванш у россиянина Александра Поветкина, победив того в главном бою шоу на Гибралтаре.
Уайт с первого раунда бросился вперед и его удары достигали цели. Особенно часто проходили удары справа.
Мощный удар Поветкин пропустил в третьем раунде, чудом оставшись на ногах.
В четвертом раунде после серии тяжелых ударов Поветкин упал. Россиянин с трудом поднялся на ноги, но рефери, оценив его состояние, дал отмашку.
Интересно, что Диллиан не начал праздновать успех, а сходил за табуреткой для Поветкина и усадил на нее противника.
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