Принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире
Опрос был проведен для косметической хирургической фирмы Longevita. Исследователи проанализировали статьи и блоги через запросы в Google.
Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с упоминанием наследника британской короны 17,6 млн раз.
На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз.
В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.
В остальной части топ-10 доминировали герои спорта или кино.
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