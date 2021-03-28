Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна

Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году.

Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении в 2008 году протестных акций. Суд признал «недействительной» статью уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента Армении.

Председатель суда Арман Диланян 27 марта заявил, что статья уголовного кодекса о наказании за попытку свержения конституционного строя противоречит двум другим статьям конституции.

Решение Конституционного суда – окончательное. Это означает, что дело в отношении Кочаряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Арам Вардеванян.

Прокуратура пока не комментировала постановление Конституционного суда.

Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу на подавление массовых протестов в связи с результатами выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.

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