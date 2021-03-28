Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна
Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году.
Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении в 2008 году протестных акций. Суд признал «недействительной» статью уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента Армении.
Председатель суда Арман Диланян 27 марта заявил, что статья уголовного кодекса о наказании за попытку свержения конституционного строя противоречит двум другим статьям конституции.
Решение Конституционного суда – окончательное. Это означает, что дело в отношении Кочаряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Арам Вардеванян.
Прокуратура пока не комментировала постановление Конституционного суда.
Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу на подавление массовых протестов в связи с результатами выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.
Новости по теме
Во время митинга в Ереване участники протестов полностью заблокировали здание армянского парламента.
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором военные потребовали прекратить необоснованные обвинения в свой адрес.
Кочаряна обвиняют в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.