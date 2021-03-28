Степанов объяснил высокую смертность от COVID в Украине

Очень агрессивный британский штамм уже распространен по всей стране.

Повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов вчера, 27 марта, в интервью «Радио Свобода»: британский штамм уже распространен по всей Украине.

«Это совсем другой штамм вируса. Это британский штамм, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь», – сообщил министр.

Более того, по его словам, если раньше тяжелое течение болезни фиксировалось в основном у людей старше 60 лет, то сейчас «это и 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами».

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