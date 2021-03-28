На акциях протеста в Беларуси задержали около 250 человек
МВД Беларуси сообщало о более 100 задержанных и отсутствии массовых протестных акций.
По данным «Весны», большинство протестующих задержали в Минске, также сообщается о задержаниях в Бресте, Солигорске, Гомеле, Новополоцке и Новогрудке.
Накануне в Беларуси должна была пройти первая с осени массовая акция, приуроченная ко Дню воли — годовщине создания Белорусской народной республики. Сторонникам оппозиции предлагалось приехать в центр Минска или провести акции в своих городах. Около 15:00 организаторы акции объявили, что участников для централизованной акции оказалось недостаточно, и наиболее безопасными будут небольшие акции в своих районах.
Милиция точечно задерживала людей на площади Бангалор, где должны были собраться протестующие. Около 16:00 МВД Беларуси сообщило, что по всей стране задержаны больше 100 человек из-за одиночных пикетов и «других нарушений общественного порядка». При этом в МВД заявили, что во всех регионах страны не зафиксировано «ни одного несанкционированного массового мероприятия».
Следственный комитет в Минске возбудил уголовное дело об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, из-за призывов к протестам в телеграм-каналах.
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