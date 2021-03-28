«Час Земли» стартует в Украине

Акция «Час Земли» проходит по всему миру в 15-й раз.

Сегодня, 28 марта, с 20:30 до 21:30 все неравнодушные к будущему планеты украинцы выключают электричество. Миллионы людей выключат свет в своих домах, чтобы отпраздновать «Час Земли», акцию, которая является символом готовности встать на защиту планеты.

Что это за акция?

Каждый год в одну из последних суббот марта по всему миру проводится Международная экологическая акция «Час Земли». Организатор – Всемирный фонд дикой природы.

Украина уже много лет является активным участником этой кампании и каждый год мы видим только повышение интереса к ней.

Что нужно делать?

«Час Земли» призывает людей всей планеты добровольно отключить свет на один час – 27 марта с 20:30 до 21:30. Поучаствовать таким образом в акции может каждый желающий.

Почему это важно?

Это необходимо для привлечения внимания общественности к неконтролируемым расходам ресурсов планеты. В гораздо большей степени значение акции не экономическое, это — возможность для большого числа людей задуматься о разумном потреблении электроэнергии – не только в «Час Земли», но и в повседневной жизни.

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