Дешевое вино кажется вкуснее, если сказать, что оно дорогое

Исследователи дали 140 посетителям попробовать три вида вина, одно из которых было недорогим и имело не самые восторженные отзывы.

Дешевое вино кажется людям вкуснее, если сказать им, что оно дорогое. К такому выводу пришли ученые из Базельского университета в Швейцарии, когда провели эксперимент на публичном мероприятии.

Исследователи дали 140 посетителям попробовать три вида вина, одно из которых было недорогим и имело не самые восторженные отзывы. Второе вино было средним по цене и оценкам, а третье — дорогим и излюбленным критиками.

Каждый из участников эксперимента выпил шесть бокалов вина в произвольной последовательности. О содержимом трех бокалов они ничего не знали, о четвертом им сказали достоверную информацию. А вот про вино в пятом и шестом бокале ученые в некоторых случаях говорили неправду: реальную цену напитка они либо преувеличивали, либо преуменьшали в четыре раза.

Дешевое вино собирало положительные отклики, если люди думали, что оно дороже, чем на самом деле. Но если дорогое вино представляли как дешевое, то его вкус все так же хвалили.

Авторы исследования вдохновились на этот эксперимент, когда прочитали работу психолога Ирвинга Кирша о эффекте плацебо при назначении антидепрессантов.

Раньше ученые уже проверяли, как информация о цене влияет на восприятие вина. Но тогда эксперимент проводился в лаборатории, а участники пили вино через трубочку. В этот раз исследователи хотели проверить, как это работает в реалистичных обстоятельствах.

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