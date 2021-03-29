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01:12 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин пожаловался на побочные эффекты от российской вакцины

Президент России в телеэфире рассказал, что ощутил незначительный побочный эффект после получения первой дозы препарата от коронавируса.

«Я проснулся на следующее утро после прививки, и мне показалось, что я почувствовал легкую боль в мышцах. Я взял градусник … у меня температура была нормальной», – сказал Владимир Путин.

Он добавил, что также чувствовал дискомфорт в месте инъекции.

Пока неизвестно, какой из препаратов был использован при вакцинации российского президента. В России уверяют в наличии трех вакцин от коронавируса.

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Тэги: Россия, Путин, коронавирус
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