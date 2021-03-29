Путин пожаловался на побочные эффекты от российской вакцины
Президент России в телеэфире рассказал, что ощутил незначительный побочный эффект после получения первой дозы препарата от коронавируса.
«Я проснулся на следующее утро после прививки, и мне показалось, что я почувствовал легкую боль в мышцах. Я взял градусник … у меня температура была нормальной», – сказал Владимир Путин.
Он добавил, что также чувствовал дискомфорт в месте инъекции.
Пока неизвестно, какой из препаратов был использован при вакцинации российского президента. В России уверяют в наличии трех вакцин от коронавируса.
Новости по теме
Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 российской вакциной. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В истеблишменте США много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них, отметил Владимир Путин.
На прошлой неделе американский президент заявил о непризнании аннексии украинского полуострова.