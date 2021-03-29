Арт-галереи хотят купить разрисованные двери Офиса президента Украины
Двери президентского офиса разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.
«Вещественное доказательство», которая занимается изучением современных арт-объектов, предлагает выкупить двери, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.
Заявление организации в соцсети Facebook обнародовала адвокат Евгения Закревская.
«Такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно, их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта», – говорится в заявлении.
Организация готова предложить цену, которая на 10% превышает стоимость новых дверей.
Напомним, 20 марта перед Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.
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