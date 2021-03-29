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03:22 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Арт-галереи хотят купить разрисованные двери Офиса президента Украины

Двери президентского офиса разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

«Вещественное доказательство», которая занимается изучением современных арт-объектов, предлагает выкупить двери, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Заявление организации в соцсети Facebook обнародовала адвокат Евгения Закревская.

«Такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно, их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта», – говорится в заявлении.

Организация готова предложить цену, которая на 10% превышает стоимость новых дверей.

Напомним, 20 марта перед Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.

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Тэги: двери, офис президента, арт-галерея
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