Арт-галереи хотят купить разрисованные двери Офиса президента Украины

Двери президентского офиса разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

«Вещественное доказательство», которая занимается изучением современных арт-объектов, предлагает выкупить двери, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Заявление организации в соцсети Facebook обнародовала адвокат Евгения Закревская.

«Такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно, их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта», – говорится в заявлении.

Организация готова предложить цену, которая на 10% превышает стоимость новых дверей.

Напомним, 20 марта перед Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.

Тэги: двери, офис президента, арт-галерея