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09:53 29 Марта 2021 Просмотров 193   КомментариевКомментарии

В Суэцком канале с мели сняли контейнеровоз

Спасателям удалось отбуксировать судно, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров.

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping сообщает Bloomberg в понедельник, 29 марта.

На данный момент неизвестно, как скоро восстановится движение через канал.

Отметим, что контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под флагом Панамы.

Напомним, что 24 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала и полностью заблокировал один из самых оживленных водных путей мира.

Ранее в Египте заявили, что страна теряет около 14 миллионов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Также он рассказал о дноуглубительных работах вокруг судна.

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Тэги: контейнеровоз, суэцкий канал
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