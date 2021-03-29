В Суэцком канале с мели сняли контейнеровоз
Спасателям удалось отбуксировать судно, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров.
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping сообщает Bloomberg в понедельник, 29 марта.
На данный момент неизвестно, как скоро восстановится движение через канал.
Отметим, что контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под флагом Панамы.
Напомним, что 24 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала и полностью заблокировал один из самых оживленных водных путей мира.
Ранее в Египте заявили, что страна теряет около 14 миллионов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Также он рассказал о дноуглубительных работах вокруг судна.
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Контейнеровоз The Ever Given, заблокировавший движение по Суэцкому каналу 23 марта, в понедельник утром удалось снять с мели.
Судно удалось сдвинуть после того, как специалисты начали углублять дно и убрали более 20 тысяч тонн грунта.
«Эль Фаро» шел из Джексонвилла в Пуэрто-Рико с 391 контейнером на борту, в которых были главным образом автомобили.