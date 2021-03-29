Назван победитель на довыборах в Раду на Донбассе
На округе №50 в Донецкой области, где прошли промежуточные выборы в парламент, победил Андрей Аксенов, набравший более 65% голосов.
Кандидат от политической партии Порядок Андрей Аксенов победил на одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, где в воскресенье прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам электронной обработки 100% протоколов, Аксенов набрал 65,46 голосов избирателей.
При этом представитель Партии Шария Валентин Рыбин, набрал 13% и оназался на втором месте, а представитель Европейской солидарности, волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко – на третьем с 6,69%.
Представитель партии Держава Виктория Шилова набрала 4,08% голосов, представитель партии Слуга народа Андрей Бондаренко – 3,02%, представитель партии Оппозиционный блок Надежда Масло – 2,92%, остальные кандидаты – менее 2% голосов каждый.
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