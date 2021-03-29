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18:57 29 Марта 2021 Просмотров 179   КомментариевКомментарии

В Беларуси против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта

В Генпрокуратуре также заявили, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении Светланы Тихановской и проекта бывших белорусских силовиков BYPOL уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госагентству «Белта» генеральный прокурор Андрей Швед.

По его словам, несколько дней назад «указанные лица пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов». Швед утверждает, что показания об «организаторах и участниках теракта» дал задержанный 26 марта 35-летний житель Пинского района Минска Вячеслав Малейчук.

В Генпрокуратуре также заявили, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

В МВД ранее сообщали, что мужчина заложил взрывное устройство в мусорном баке у детской площадки в Минске, а также планировал сделать то же самое в военном городке в Печах. ГКБ Беларуси возбудило уголовное дело о покушении на акт терроризма (ст. 14 и ст. 289 УК РБ).

В августе 2020 года в Беларуси проходили президентские выборы. ЦИК назвал победителем Александра Лукашенко, оппозиция не согласилась с объявленными результатами. Соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну под давлением властей. Беларусь объявила Тихановскую в межгосударственный розыск. Она также находится в розыске в России.

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Тэги: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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