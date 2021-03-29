Нова пошта виділила 10 млн гривень на боротьбу з COVID-19 та йде з допомогою у сільські лікарні

Компанія виділила ще 10 млн грн на боротьбу з COVID-19 і хоче спрямувати їх на допомогу лікарням у невеликих населених пунктах та благодійним фондам, які надають адресну допомогу хворим. На ці кошти буде придбане кисневе обладнання та інші медичні засоби.

«Наразі, ми бачимо, що кількість захворювань знову росте, а у лікарнях гостро стоїть питання з нестачею медичного обладнання, яке забезпечує подачу кисню хворим. Тому ми виділи додатково кошти та вже закупили для них кисневі подушки й концентратори, аби підтримати міста. А ще ми хочемо допомогти там, де зараз найпотрібніші — лікарням у маленьких містечках та селах. В них мешкають сотні тисяч українців, але увага організацій та фондів до них у рази нижча. Якщо ви знаєте, чим можна допомогти таким лікарням — розкажіть нам, і ми зробимо все, аби вирішити цю проблему», – коментує Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Наприкінці минулого тижня Нова пошта вже закупила та доставила першу партію допомоги. 120 кисневих концентраторів та 100 кисневих подушок доставлено благодійним фондам у Києві (БФ «Свої»), Одесі («Корпорація монстрів») та Львові («Крила надії»). Вони надають кисневе обладнання у безкоштовне користування всім, хто цього потребує, особливо людям на дому.

«Людей масово виписують з лікарень «доліковуватися» вдома. Госпіталізації затягуються. Швидкі їдуть по кілька годин. Кожен день ми видаємо близько 30 штук. І ніяких запасів не вистачить на те, що насувається на нас. Новенькі концентратори шикуються красивим строєм, але до кінця дня їх стане набагато менше», – коментує голова благодійного фонду «Свої» Леся Литвинова на своїй фейсбук-сторінці.

«Місць в стаціонарах вже не вистачає. Беруть лише важких хворих. А отже, ще більше людей потребуватимуть нашої допомоги і кисню, щоб дихати. Лише за один день ми видали 35 концентраторів. Це наш рекорд. Тому ми вдячні команді Нової пошти за неймовірну підтримку і допомогу», – прокоментувала Катерина Ножевнікова, голова БФ «Корпорація монстрів».

«Нині ми отримали суперподарунок – цілих 40 новеньких кисневих концентраторів для видачі тим, хто потребує кисневої підтримки і не може самостійно дихати. Сьогодні ці апарати роз’їдуться по всій Львівській області, щоб кожен день рятувати чиєсь життя», – коментує Наталя Липська, голова БФ «Крила Надії».

Нова пошта – корпоративний громадянин своєї країни, яка включилася у порятунок від коронавірусної інфекції з перших днів пандемії та виділила на це 48 млн грн.

Якщо ви знаєте, що у лікарні вашого села чи міста гостро не вистачає кисневого обладнання та медичних засобів для лікування коронавірусу – пишіть нам на пошту [email protected]