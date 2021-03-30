Украинскую шахматистку лишили победы на ЧМ среди студентов
Юлию Осьмак из-за подозрений в мошенничестве лишили победы на студенческом онлайновом чемпионате мира.
В финале женского рапида участвовало 6 шахматисток, его играли на игровой платформе «Торнело» с контролем 10+5 минут и прямой трансляцией. Осьмак набрала 4,5 балла из 5 возможных и на 1 очко опередила ближайшую соперницу.
Однако после завершения турнира результат 23-летней чемпионки Украины был аннулирован. Жюри FIDE засчитало техническое поражение украинке в каждом матче, а ее оппоненткам присудили ничьи.
Поэтому победительницей стала белоруска Юлия Антолак.
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