Бразилец Мораес установил рекорд сборной Украины
Накануне сборная Украины в Киеве упустила победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в матче против сборной Финляндии (1:1).
В украинской сборной отличился форвард »Шахтера» Жуниор Мораес.
Для натурализованного бразильца это был первый его гол в составе сборной Украины. Однако это не помешало Жуниору установить рекордное достижение. Мораес стал самым старшим автором дебютного мяча в истории национальной команды. Он отличился в возрасте 33 лет и 358 дней.
Ранее рекорд принадлежал также натурализованному бразильцу Эдмару, который забил в ворота сборной Сан-Марино в 2013 году в возрасте 33 лет и 82 дней.
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