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02:51 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бразилец Мораес установил рекорд сборной Украины

Накануне сборная Украины в Киеве упустила победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в матче против сборной Финляндии (1:1).

В украинской сборной отличился форвард »Шахтера» Жуниор Мораес.

Для натурализованного бразильца это был первый его гол в составе сборной Украины. Однако это не помешало Жуниору установить рекордное достижение. Мораес стал самым старшим автором дебютного мяча в истории национальной команды. Он отличился в возрасте 33 лет и 358 дней.

Ранее рекорд принадлежал также натурализованному бразильцу Эдмару, который забил в ворота сборной Сан-Марино в 2013 году в возрасте 33 лет и 82 дней.

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Тэги: сборная Украины, футбол, рекорд
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