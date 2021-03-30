Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном
Подход Джо Байдена к дипломатии с Северной Кореей будет не таким, как при прежней администрации.
Президент США Джо Байден не собирается встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он не намерен делать это», – сказала она на соответствующий вопрос журналистки.
Джен Псаки добавила, что подход Байдена к дипломатии с Северной Кореей будет не таким, как при прежней администрации, а «совершенно другим».
На прошлой неделе президент США заявил, что готов «к какому-то роду дипломатии» с КНДР. При этом Вашингтон обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН своими ракетными пусками.
В Северной Корее реакцию США на пуски ракет назвали «первым неверным шагом американской администрации». Пхеньян в пятницу подтвердил, что днем ранее провел испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет. Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море.
Дональд Трамп, находясь на президентском посту, провел две встречи с Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, посетившим Северную Корею: во время переговоров с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей Трамп, по приглашению северокорейского лидера, пересек границу и несколько секунд пробыл на территории КНДР.
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