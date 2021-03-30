Трамп запустил свой новый президентский сайт

Экс-президент США Дональд Трамп совместно с супругой Меланьей запустили новый сайт 45-го президента США для своих сторонников.

На официальной странице перечислены достижения экс-лидера страны на посту президента, а также биография бывшей первой леди. Сайт также содержит множество фотографий пары.

По данным издания Hill, основная цель создания новой интернет-платформы – сохранить контакт со сторонниками Дональда Трампа. Здесь же можно оставить заявку на участие в мероприятиях, отправить электронное письмо или запросы от СМИ, пишет РИА Новости.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Instagram и другие заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне шестого января. В прощальной речи в последний день своего пребывания на посту президента Трамп сказал своим сторонникам, что он «вернется в той или иной форме». А ранее он также анонсирован появление собственной соцсети.

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