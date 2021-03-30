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Главная » Мир » Наука и Техника
13:28 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стиральные машины Bosch – инновации с высоким качеством

В быту есть огромное количество незаменимых технических средств.

В быту есть огромное количество незаменимых технических средств. Одним из них является стиральная машина, являющаяся эффективным решением для удаления загрязнений с вещей. Она существенно облегчает жизнь, потому что поможет с легкостью и за короткий период времени постирать белье. Если вдруг пришло время обновить стиральную машину или старое устройство пришло в негодность, рекомендуется обратить внимание на производителя Bosch.

Это проверенные устройства с применением новых технологий и стандартов. Практически каждая современная стиральная машина Bosch дополняется большим количеством оригинальных программ и функций. К тому же покупатели будут радоваться высокой производительностью, а удобство использования исключает проблемы для новичков, которые впервые столкнулись со стиркой.

Советы по выбору

Необходимо подойти со всей ответственностью к выбору, чтобы найти действительно эффективную и производительную стиральную машину, соответствующую личным предпочтениям и запросам. При выборе ключевыми критериями являются несколько параметров:

  • энергопотребление;
  • максимальная загрузка белья;
  • тип загрузки;
  • наличие сушки;
  • скоростные режимы;
  • наличие программ и настроек;
  • внешний вид и размеры.

Лучший вариант поиска машинки – это анализ каталога в интернете, где можно установить ряд критериев и параметров, а также проанализировать технику в соответствии с картинками или фотографиями. Дополнительную помощь в выборе всегда предоставят менеджеры и консультанты.

Отличительные черты стиральной машины Bosch

Производитель активно использует уникальный вид барабана под названием VarioSoft. В него есть возможностью загрузить до 8 кг белья. Многие производители предлагают небольшие барабаны с допустимым объемом до 5-6 кг. Качество стирки не пострадает, если в большой барабан поместиться небольшое количество белья.

С внутренней стороны использует люк ассиметричной формы, а не круглой. Благодаря такому моменту бельё не перемещается по кругу, а горизонтально, что является большим плюсом для повышения качества стирки. Также некоторые модели дополняются системой Fuzzy Control. С её помощью выполняется качественный контроль расхода электричества и воды. Автоматика самостоятельно оценивает необходимое количество воды и энергопотребления в зависимости от загружаемого белья.

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