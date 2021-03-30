Подарок мужчине: миссия выполнима
Праздники нас сопровождают круглый год и это прекрасно!
Праздники нас сопровождают круглый год и это прекрасно! Любой повод порадоваться, вручить подарки, повеселиться продлевает нам жизнь. А вот выбор подарка иногда жизнь укорачивает – ведь известно, что нервные клетки не восстанавливаются и часто выбор подарка – это самый настоящий стресс. Мы переживаем, что подарить, какой цвет, размер, а понравится ли, а как воспримет, а не подарил ли уже кто-то такую же вещь. Поводов для волнений много. Но, если подойти к выбору подарка логически и прагматически, то возникновение стресса можно минимизировать.
Как выбрать подарок мужчине?
Определить интересы.
Подумайте, что любит мужчина, чем увлекается: рыбалка, музыка, собаки, охота, компьютерные игры, книги, кулинария и т.д. Это самый простой способ определиться с подарком. Подарить то, что любит мужчина сразу проложить путь к его сердцу. (информация про желудок – это уже стереотип)
Кем является мужчина вам?
Важный вопрос при выборе подарка, поскольку, необходимо понимать субординацию. Если это ваш муж, то проблем никаких – мужу дарить можно все что угодно – вы-то его знаете. А вот если мужчина – это ваш начальник или крестный, то здесь уже нужно подумать, чтобы не попасть в просак с подарком. Трусы шефу дарить как минимум странненько.
Праздник.
От повода, к которому приурочено торжество также зависит презент. Если это тематический праздник, то и подарок должен ему соответствовать. Хотя есть уникумы, которые любят ломать стереотипы и нестандартный подход, но с мужчинами лучше делать это осторожно – они консерваторы еще те!
Профессия.
Одним из ориентиров при выборе подарка для мужчины является его профессия. Например, юристу, бухгалтеру всегда будет нужен ежедневник или красивая ручка. Учителю – чашка с принтом.
Ориентир на бюджет.
В нынешнее время разнообразностей во всем, не сложно остановить свой выбор на товаре с тем бюджетом, на который вы рассчитывали. Стоимость одного и того же предмета может варьироваться от минимума до максимума. Выбирайте тот, который вам приемлем по цене.
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