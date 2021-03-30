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Главная » Украина » Политика
15:06 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Львов в очередной раз усиливает карантин

Городские власти ввели новые ограничения из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом.

Во Львове городские власти приняли решение об ужесточении карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Так, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:

  • усиленный карантин продолжить до 12 апреля;
  • транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;
  • все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
  • школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
  • магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
  • непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
  • открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
  • запрещено проведение всех массовых мероприятий;
  • все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:

  • Эпицентр, ул. Б.Хмельницкого, 188;
  • Ева, ул. Черновола, 1;
  • МакДональдз, ул. Шевченко, 7
  • Братиська, ул. Сечь. Стрельцов, 3;
  • Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;
  • Йоки, ул. Гнатюка, 12а;
  • Малевич, ул. Черновола, 2.
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Тэги: Львов, карантин, усиление
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