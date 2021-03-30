Львов в очередной раз усиливает карантин

Городские власти ввели новые ограничения из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом.

Во Львове городские власти приняли решение об ужесточении карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

Так, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:

усиленный карантин продолжить до 12 апреля;

транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;

все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;

школы продолжают обучение в дистанционном режиме;

магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;

непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;

открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;

запрещено проведение всех массовых мероприятий;

все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:

Эпицентр, ул. Б.Хмельницкого, 188;

Ева, ул. Черновола, 1;

МакДональдз, ул. Шевченко, 7

Братиська, ул. Сечь. Стрельцов, 3;

Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;

Йоки, ул. Гнатюка, 12а;

Малевич, ул. Черновола, 2.

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