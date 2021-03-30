Львов в очередной раз усиливает карантин
Городские власти ввели новые ограничения из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом.
Во Львове городские власти приняли решение об ужесточении карантина из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Так, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:
- усиленный карантин продолжить до 12 апреля;
- транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;
- все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
- школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Также в связи с нарушением карантина было принято решение о закрытии:
- Эпицентр, ул. Б.Хмельницкого, 188;
- Ева, ул. Черновола, 1;
- МакДональдз, ул. Шевченко, 7
- Братиська, ул. Сечь. Стрельцов, 3;
- Гребуче ябко, ул. Древнееврейский, 20;
- Йоки, ул. Гнатюка, 12а;
- Малевич, ул. Черновола, 2.
Новости по теме
Карантин во Львове продлен еще на неделю. Власти разворачивают временный госпиталь на базе помещений медуниверситета и готовят программу поддержки бизнеса.
Мэр Львова Андрей Садовый придумал альтернативу, чтобы не вводить карантин выходного дня.
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине «выходного дня».