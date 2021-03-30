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Главная » Украина » Общество
16:06 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

100-летняя украинка вылечилась от COVID-19

Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление.

Пациентка Черновицкой городской больницы №1, которой 100 лет, вылечилась от коронавируса. Об этом сообщает местное агентство АСС.

Как отмечается, COVID-19 пенсионерка заболела вместе с другими членами своей семьи. Сначала она дома. Однако после осложнения ее пришлось госпитализировать. В больницу женщина попала с 30% поражением легких.

«Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом», рассказала врач Елена Крапивина, отметив, что у пациентки были сопутствующие болезни, связанные с возрастом.

Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление.

В честь выздоровления 100-летней пациентки медики даже организовали маленький праздник.

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Тэги: лечение, пациентка, covid-19
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