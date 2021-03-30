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19:09 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз получил спецразрешения на разработку четырех участков

Речь идет о Балаклейском, Ивановском, Бузивском и Берестянском нефтегазовых участках. Первый газ будет добыт уже в 2022 году.

Группа Нафтогаз получила спецразрешения на пользование Балаклейским, Ивановским, Бузивским и Берестянским нефтегазовыми участками, согласно подписанным в конце 2020 года соглашениям. Об этом сообщает пресс служба дивизиона Нафтогаз Разведка и Добыча.

«Четыре соответствующие спецразрешения выдала Государственная служба геологии и недр Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый газ в рамках указанных проектов будет добыт уже в 2022 году.

«Наши специалисты проведут переобработку и переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2D прошлых лет и другой имеющейся геологической информации, дадут старт 3D сейсморазведке для получения дополнительных данных, начнут восстановление и подключение нескольких ранее ликвидированных скважин. В 2022 году мы планируем получить первый газ «, – говорится в сообщении.

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Тэги: Нафтогаз, добыча, разработка
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