Рада одобрила выделение бизнесу по 8000 грн
Деньги будут выплачивать ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают от жетских карантинных ограничений.
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 30 марта, поддержала законопроект о помощи ФОПам из-за локдауна в размере 8 тысяч гривен. Такое предложение поддержали 312 нардепов.
Деньги будут выплачивать ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в «красных» зонах.
При этом ряд категорий работников не имеют право на получение помощи.
Так, могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:
- четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале – апреле 2021;
- первого квартала 2021, если карантин усилили в мае – июле 2021;
- второго квартала 2021, если карантин усилили в августе – октябре 2021;
- третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре – декабре 2021 года.
Также могут отказать наемным работникам:
- работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;
- работающим у предпринимателя по совместительству;
- средняя заплата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.
Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:
- госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;
- которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;
- основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;
- которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;
- предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.
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