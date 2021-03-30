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19:45 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада одобрила выделение бизнесу по 8000 грн

Деньги будут выплачивать ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают от жетских карантинных ограничений.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 30 марта, поддержала законопроект о помощи ФОПам из-за локдауна в размере 8 тысяч гривен. Такое предложение поддержали 312 нардепов.

Деньги будут выплачивать ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в «красных» зонах.

При этом ряд категорий работников не имеют право на получение помощи.

Так, могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

  • четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале – апреле 2021;
  • первого квартала 2021, если карантин усилили в мае – июле 2021;
  • второго квартала 2021, если карантин усилили в августе – октябре 2021;
  • третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре – декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

  • работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;
  • работающим у предпринимателя по совместительству;
  • средняя заплата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.

Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:

  • госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;
  • которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;
  • основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;
  • которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;
  • предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.
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Тэги: бизнес, деньги, помощь, зеленский, ФОП
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