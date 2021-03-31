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02:21 31 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава СБУ заявил, что заказчиком «тарифных майданов» была Россия

Иван Баканов сообщил об этом во время выступления на внеочередном заседании украинского парламента 30 марта.

«Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции», – заявил глава СБУ.

По его словам, Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу.

«При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые «тарифные майданы» в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России», – уточнил Баканов.

В январе СБУ сообщила о разоблачении агента спецслужб России, который должен был провоцировать «тарифный майдан». Им оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.

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Тэги: Россия, тарифный майдан
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