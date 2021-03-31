Глава СБУ заявил, что заказчиком «тарифных майданов» была Россия
Иван Баканов сообщил об этом во время выступления на внеочередном заседании украинского парламента 30 марта.
«Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции», – заявил глава СБУ.
По его словам, Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу.
«При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые «тарифные майданы» в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России», – уточнил Баканов.
В январе СБУ сообщила о разоблачении агента спецслужб России, который должен был провоцировать «тарифный майдан». Им оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.
Новости по теме
Президент России в телеэфире рассказал, что ощутил незначительный побочный эффект после получения первой дозы препарата от коронавируса.
На данный момент работы по строительству газопровода выполнены на 90-92%, говорят в компании.
Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы военно-стратегический интерес для России.