Глава СБУ заявил, что заказчиком «тарифных майданов» была Россия

Иван Баканов сообщил об этом во время выступления на внеочередном заседании украинского парламента 30 марта.

«Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции», – заявил глава СБУ.

По его словам, Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу.

«При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами. Вспомните так называемые «тарифные майданы» в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России», – уточнил Баканов.

В январе СБУ сообщила о разоблачении агента спецслужб России, который должен был провоцировать «тарифный майдан». Им оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.

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