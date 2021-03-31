МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год
Международный валютный фонд скорректировал прогноз в сторону улучшения. Об этом говорится в докладе директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой.
«В январе мы прогнозировали, что рост мировой экономики в 2021 году составит 5,5%. Сейчас мы ожидаем дальнейшего ускорения роста, частично благодаря дополнительным мерам поддержки, в том числе принятию нового пакета бюджетных мер в США, и отчасти благодаря ожидаемому восстановлению во многих странах с развитой экономикой на фоне распространения вакцин», – отмечается в докладе.
«Государства также приняли чрезвычайные меры, в том числе меры бюджетной поддержки и масштабные вливания ликвидности со стороны центральных банков на общую сумму 16 триллионов долларов США. Без этих синхронизированных мер падение мировой экономики в прошлом году могло бы стать, как минимум, в три раза глубже», – отметила директор-распорядительница МВФ.
Георгиева сообщила, что новые оценки будут включены в очередной обзор состояния мировой экономики, который выйдет на следующей неделе.
Вместе с тем она предупредила, что «слишком много стран отстают» из-за недоступности вакцин.
«Они изначально были более ограничены в налогово-бюджетных ресурсах для борьбы против кризиса», – сказала Кристалина Георгиева.
Она добавила, что многие из этих стран, кроме того, очень зависимы от секторов, которые больше других пострадали от пандемии, таких, как туризм.
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