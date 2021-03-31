За сутки в Украине умерло от COVID-19 самое большое количество людей с начала пандемии
30 марта в Украине от коронавирусной болезни умерли 407 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 марта – тогда умерли 362 пациента.
Также за сутки госпитализированы больше всего пациентов – 5 558. Выздоровели от ковида 6 405 человек, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сообщается, что в течение 30 марта в Украине провели 61 839 тестирований методом ПЦР и обнаружили 11 226 случаев ковида. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 674 168 человек, выздоровели 1 313 481 человек. От последствий болезни умерли 32 825 человек.
Новости по теме
Количество смертельных случаев COVID-19 в мире за предыдущую неделю снизилось на 10%, тогда как число инфицированных – на 16%.
За последнюю неделю смертность выросла до максимальных значений – впервые за семь дней умерли более 100 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордной смертности среди пациентов с коронавирусом за неделю.