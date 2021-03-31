За сутки в Украине умерло от COVID-19 самое большое количество людей с начала пандемии

30 марта в Украине от коронавирусной болезни умерли 407 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 марта – тогда умерли 362 пациента.

Также за сутки госпитализированы больше всего пациентов – 5 558. Выздоровели от ковида 6 405 человек, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в течение 30 марта в Украине провели 61 839 тестирований методом ПЦР и обнаружили 11 226 случаев ковида. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 674 168 человек, выздоровели 1 313 481 человек. От последствий болезни умерли 32 825 человек.

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