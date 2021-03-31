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09:45 31 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель и Макрон призвали Путина сохранить здоровье Навальному

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента – оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Навальный находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей».

Еще одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.

Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.

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Тэги: Ангела Меркель, Алексей Навальный, Эммануэль Макрон
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