Президент Афганистана заявил о готовности передать власть преемнику

Ашраф Гани поддерживает проведение досрочных выборов в Афганистане и говорит, что передача власти будет его «самой большой честью».

Президент Афганистана Ашраф Гани поддержал проведение досрочных выборов в стране и подчеркнул готовность передать власть избранному преемнику. Об этом он заявил на девятом саммите Сердце Азии в Душанбе, Таджикистан, сообщает Радио Свобода в среду, 31 марта.

«Моей самой большой честью будет передача полномочий моему избранному преемнику», – сказал Гани.

Отметим, что Саммит проходит на фоне попыток США и других государств реанимировать мирный процесс, настаивая на создании нового переходного правительства. Гани противостоял этому предложению, подчеркивая, что выборы должны состояться до того, как он уйдет с должности.

Тэги: президент, Афганистан