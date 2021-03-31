Президент Афганистана заявил о готовности передать власть преемнику
Ашраф Гани поддерживает проведение досрочных выборов в Афганистане и говорит, что передача власти будет его «самой большой честью».
Президент Афганистана Ашраф Гани поддержал проведение досрочных выборов в стране и подчеркнул готовность передать власть избранному преемнику. Об этом он заявил на девятом саммите Сердце Азии в Душанбе, Таджикистан, сообщает Радио Свобода в среду, 31 марта.
«Моей самой большой честью будет передача полномочий моему избранному преемнику», – сказал Гани.
Отметим, что Саммит проходит на фоне попыток США и других государств реанимировать мирный процесс, настаивая на создании нового переходного правительства. Гани противостоял этому предложению, подчеркивая, что выборы должны состояться до того, как он уйдет с должности.
Новости по теме
Афганские военные пытались уничтожить талибов в провинции Нимроз, но данных об их потерях пока нет.
И вступили в должность.
Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай отказался от своего племенного имени. Глава государства попросил правительственные учреждения и СМИ представлять его только Ашрафом Гани.