Выбор одежды новорожденному

Опытные мамы с двумя и более детьми легко ориентируются в вопросе, как одевать новорожденного

Качественная и безопасная, приятная к телу детская одежда для новорождённых способна не только помочь молодой маме в уходе за малышом, но и создать оптимальные условия для полноценного его развития.

Опытные мамы с двумя и более детьми легко ориентируются в вопросе, как одевать новорожденного. Но, даже изучая во время беременности соответствующую литературу мамы с первенцами, порой теряются и совершают опасные ошибки. Практически все знают о нежности детской кожи, наличия специфических потребностей по уходу за опрелостями, но в отношении терморегуляции у малыша масса нюансов.

Особенности процесса потоотделения и сохранения тепла

Как одевать новорожденного в роддоме могут подсказать заботливые медсестры. Они обычно и одевают ребенка в первый раз. Некоторые роддомы в гигиенических целях или по специальным государственным программам (обычно в Европе) выдают одежду, как маме, так и ребенку. Последние получают пеленки и распашонки.

Но опыт показывает, что некоторые дети рождаются с уже достаточно длинными для нанесения травм ногтями. И если распашонка не цельная – с закрывающими пальчики рукавчиками, то потребуются «царапки». Это специальные перчатки без пальчиков с мягкой резиночкой. Они помогают непроизвольные движения ручками сделать безопасными для лица и глаз малыша.

На выписку следует не только продумать красивую одежду для праздничных фото, но и соответствующую сезону защиту малыша от сквозняков, холода и осадков. Тут пригодятся:

конвертики;

комбинезончики;

пеленки и одеяла.

На голову новорожденного желательно даже в летнее время надевать шапочки и чепчики. Зимой прикрытым должно быть и горлышко и ручки. На торжественный момент родители хотят одеть свое чадо красиво. Но не стоит пренебрегать безопасностью и комфортом ребенка ради презентабельных фото. Спокойные расцветки и натуральные материалы, не вызывающие аллергических реакций, а также надежные швы – залог идеального лука малыша.

Ежедневный уход

Прогулки на улице советуют все без исключения педиатры. Как одевать новорожденного на улицу, чтобы он не чувствовал дискомфорт, начинают советовать уже в роддоме, затем подключаются счастливые бабушки, родственники и знакомые. Молодая мама, чтобы «отбить атаки знатоков», должна владеть следующей информацией:

до месяца у ребенка практически нет жировой прослойки, и он более чувствителен к температуре воздуха;

потоотделение у малышей до года слабое;

ориентироваться следует не только на температуру и сезон, но и на наличие порывов ветра, а также влажность воздуха.

И если вопрос, как одевать новорожденного дома не является проблематичным при комфортной температуре в помещении (оптимально 22-230С) и влажности в 60%, то на прогулку на свежем воздухе обычным комплектом ползунков и распашонок уже не обойтись. Потребуются:

кофточки;

шапочки;

рукавички или пинетки;

штанишки и мягкие тапочки.

На межсезонье подбирают комбинезончики с утеплителем, а зимний вариант шьют из шерсти или уплотненного флиса. Одеяла или конвертики послужат завершающим слоем.

Молодым мамам достаточно трудно с младенцами и долго подбирать качественные и надежные вещи не всегда есть возможность. На специализированных ресурсах, таких как магазин I Love Mommy, можно быстро найти все необходимое от ведущих брендов.

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