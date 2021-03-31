Минздрав обещает миллион доз вакцин Pfizer

В ближайшее время в рамках механизма COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer, а еще миллион – до июля.

Украина дополнительно получит миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире hromadske.

Вскоре Украина должна получить 117 000 доз Pfizer в рамках COVAX. «Плюс мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена ​​траншами до конца июня», – говорит Ляшко.

Также он рассказал об ожидании других поставок вакцин от коронавируса.

«Covishield мы получили 500 000. По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы – в рамках механизма COVAX», – сказал Ляшко.

По его словам, к концу мая Украина должна получить 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, первую партию в 360 000 уже готовы отгрузить, но есть проблемы с регистрацией препарата.

Также Ляшко напомнил о контрактах на поставку около 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac. Первая поставка в 215 000 доз уже пришла и сейчас проходят лабораторный контроль.

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