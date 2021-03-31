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Главная » Мир » Общество
16:30 31 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Штате Нью-Йорк легализовали рекреационную марихуану

Легализация каннабиса шагает по Штатам.

Теперь всем жителям штата старше 21 года будет разрешено хранить до 85 грамм марихуаны. На продажу будет наложен налог 13%, 9% из них будут направлены в бюджет штата, а остальные 4% на нужды жителей. Все судимости за ее хранение будут сняты.
Дома можно будет выращивать до 3-х кустов растения на каждого взрослого. Об этом пишет издание Axios .

В ассамблее штата голосование прошло следующим образом: 100 – «за», 49 – «против». Губернатор штата подпишет закон как только он попадет к нему на стол.
За счет легализации каннабиса планируют создать 60000 новых рабочих мест, а также получать в бюджет штата ежегодно около 350 миллионов долларов.
Такие дела. Я не употребляю, вам тоже не советую, но легализация шагает по Штатам.

Нью-Йорк стал пятнадцатым американским штатом, где разрешено употреблять марихуану не с лечебной целью.Власти штата декриминализировала употребления марихуаны еще в июле 2019 года. С того времени сохранять ее в малых количествах не считается преступлением.

Рекреационное использование психоактивных веществ представляет собой периодическое нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей. Это употребление зачастую связано с социальной активностью индивидуума, типичными примерами является употребление психоактивных веществ на вечеринках, в клубах. Может выделяться отдельно употребление незапрещённых и запрещённых к использованию препаратов.

Источник:
Тэги: Рекреационное использование канабиса, штат нью-йорк, Легализация каннабиса
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