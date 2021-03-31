Правительство Украины расторгло соглашение с властями РФ в области туризма

Причиной названа вооруженная агрессия РФ против Украины.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 31 марта.

Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения от 1999 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, «в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют».

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

В документе говорится, что соответствующее постановление Кабмина станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения.

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