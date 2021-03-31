Депутаты на заседании ВР: потасовки, обвинения в пьянстве, любовные переписки с желанием уехать из страны

Вчерашнее заседание в Верховной Раде было скучным для одних депутатов и бодрящим для других.

Народного депутата от «Слуги народа» Анну Колесник застукали за странной перепиской во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Она дала понять, что в Украине ей делать нечего. Об этом сообщает издание Буквы .

Нардеп переписывалась с неким Стасом. Она отписала ему, что в тот момент слушала выступление Хомчака. Судя по ее следующей фразе, похоже, Колесник сильно озаботили слова генерала о войсках РФ вокруг Украины.

«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», – написала народный депутат. А вот романтичный Стас решил подбодрить ее и написал: «Возле кабинета пахнет тобой».

Но в Верховной Раде 30 марта это было далеко не самое интересное. Уже вечером, на третьем внеочередном заседании, в сессионном зале вспыхнула потасовка с участием троих депутатов. Главным участниками потасовки стали три депутата, одного их них даже обвинили в пьянстве

Депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности» потолкались, а началось все с того, что один из «слуг» стоял спиной к выступающей с парламентской трибуны Ирине Геращенко.

Нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко снял на телефон, как депутат от ЕС Михаил Бондарь устроил разборки со «слугами» Юрием Камельчуком и Сергеем Швецом.

Начался конфликт с того, что Бондарю не понравилось, как Швец стоял спиной к Геращенко, когда та выступала. «Европеец» подошел и развернул «слугу народа», после чего подлетел Камельчук с фразой: «Ты чего руки свои… Нормально поговори».

На вопрос одного из депутатов, зачем было руки распускать, Бондарь ответил: «А зачем он ж*пой повернулся? Женщина выступает. Я сделал нормально замечание. Стоит женщина, докладывает, а он повернулся ж*пой к женщине».

После этого подключился лидер ЕС Петр Порошенко, обвинив Швеца в пьянстве.

«Уберите эту выпившую пьяную морду. Сделайте ему тест на алкоголь. Пьяная морда приходит в парламент. Пьяная морда должна уйти отсюда. Пьяную морду уберите из зала. Алкоголик!» – сказал он.

В свою очередь сам Сергей Швец уже на улице, разговаривая с журналистом PavlovskyNEWS, опроверг все обвинения в свой адрес, назвав их провокациями.