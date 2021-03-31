В Киеве будут судить трех врачей из-за смерти пациентки

Сейчас обвинительный акт в отношении трех врачей Национального института рака направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врачей Национального института рака по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделки медицинской документации.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Так, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом операции ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении.

«Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей двое других медработников – лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины», – говорится в сообщении.

Преступление выявлено в ходе проведения негласных следственных действий, проведенных в другом уголовном производстве. Это подтверждено судебно-медицинской экспертизой и следственными действиями.