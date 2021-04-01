Буффон оштрафован за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой».

В феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал 43-летнего Буффона виновным в богохульстве в матче с «Пармой» и назначил штраф в размере 5 тыс. евро. Однако дисквалифицировать не стал.

30 марта Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на это решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет «Ювентусу» в принципиальном дерби в рамках 29-го тура серии А с «Торино». Встреча состоится 3 апреля.

Отметим, богохульство считается одним из самых серьезных ругательств в итальянском языке.

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