НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
01:09 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Буффон оштрафован за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой».

В феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал 43-летнего Буффона виновным в богохульстве в матче с «Пармой» и назначил штраф в размере 5 тыс. евро. Однако дисквалифицировать не стал.

30 марта Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на это решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет «Ювентусу» в принципиальном дерби в рамках 29-го тура серии А с «Торино». Встреча состоится 3 апреля.

Отметим, богохульство считается одним из самых серьезных ругательств в итальянском языке.

Источник:
Тэги: футбол, Италия, Джанлуиджи Буффон, богохульство
Loading...

Новости по теме

Буффону за богохульство грозит дисквалификация

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии открыл дело в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификацию за богохульство.

Буффону пообещали пост министра спорта Италии

39-летний Джанлуиджи Буффон планирует завершить карьеру по окончании сезона. При этом он допустил, что может остаться еще на сезон.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты