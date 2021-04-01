В армии США вновь разрешили служить трансгендерам
Министерство обороны США утвердило принципы приема трансгендеров на службу в армию. Это восстановит принятую в 2016 году политику.
«Министр обороны твердо убежден, что поступление в ряды Вооруженных сил любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет армии лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности», – заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби на брифинге в среду, 31 марта.
Согласно новым правилам, трансгендеры снова могут вступать в ряды американской армии. Причем военное руководство гарантирует таким военнослужащим необходимую медицинскую помощь.
В 2016 году Барак Обама, бывший тогда на посту президента США, разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в армию и получать необходимую медпомощь. Следующий глава Белого дома Дональд Трамп набор в ряды ВС трансгендеров приостановил, разрешив продолжить службу тем, кто на нее уже поступил. Действующий президент США Джо Байден, вступив в должность, подписал указ, отменяющий введенные Трампом ограничения.
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Рэйчел Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания.
Президент США Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах.
Операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой ведомства, касающейся службы трансгендеров, передает ФАН.