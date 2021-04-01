В армии США вновь разрешили служить трансгендерам

Министерство обороны США утвердило принципы приема трансгендеров на службу в армию. Это восстановит принятую в 2016 году политику.

«Министр обороны твердо убежден, что поступление в ряды Вооруженных сил любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет армии лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности», – заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби на брифинге в среду, 31 марта.

Согласно новым правилам, трансгендеры снова могут вступать в ряды американской армии. Причем военное руководство гарантирует таким военнослужащим необходимую медицинскую помощь.

В 2016 году Барак Обама, бывший тогда на посту президента США, разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в армию и получать необходимую медпомощь. Следующий глава Белого дома Дональд Трамп набор в ряды ВС трансгендеров приостановил, разрешив продолжить службу тем, кто на нее уже поступил. Действующий президент США Джо Байден, вступив в должность, подписал указ, отменяющий введенные Трампом ограничения.

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