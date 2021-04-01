Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера
Российский журналист Владимир Познер приехал в Грузию, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Он уже третий год отмечает свой день рождения в Тбилиси.
Недовольство жителей грузинской столицы вызвало то, что журналист не считает Абхазию частью Грузии и не соблюдает коронавирусные ограничения.
Демонстранты собрались у гостиницы «Винотель», где журналисту устроили ужин с друзьями. Им удалось добраться до электрощитка и обесточить здание. Также они нажаловались на администрацию отеля в Инспекцию труда из-за того, что ресторан обслуживал Познера и его друзей после «комендантского часа». Заведение уже оштрафовали на 10 тысяч лари.
В ходе акции между протестующими и полицейскими произошли стычки. Здание отеля оцепили, Познеру и его сопровождающим пришлось перебраться в другой отель. Возле него также собрались демонстранты, которые закидали здание яйцами.
Новости по теме
Ситуация в Грузии обострилась в конце февраля из-за задержания главы наибольшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
С 1 марта украинцы могут самолетом путешествовать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Утром 23 февраля полиция ворвалась в офис лидера оппозиции, главы основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии.