Жители Тбилиси вышли на акцию протеста из-за приезда Познера

Российский журналист Владимир Познер приехал в Грузию, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Он уже третий год отмечает свой день рождения в Тбилиси.

Недовольство жителей грузинской столицы вызвало то, что журналист не считает Абхазию частью Грузии и не соблюдает коронавирусные ограничения.

Демонстранты собрались у гостиницы «Винотель», где журналисту устроили ужин с друзьями. Им удалось добраться до электрощитка и обесточить здание. Также они нажаловались на администрацию отеля в Инспекцию труда из-за того, что ресторан обслуживал Познера и его друзей после «комендантского часа». Заведение уже оштрафовали на 10 тысяч лари.

В ходе акции между протестующими и полицейскими произошли стычки. Здание отеля оцепили, Познеру и его сопровождающим пришлось перебраться в другой отель. Возле него также собрались демонстранты, которые закидали здание яйцами.