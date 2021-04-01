Кремль: Войска не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины

Песков прокомментировал сообщения о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной и переброске войск в Крым.

Пентагону также известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, говорится на сайте ведомства.

Кирби задали вопрос, почему Европейское командование армии США повысило уровень боевой готовности до максимального. Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ведомство обеспокоено «недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины», включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года и стягивание военных к границе с Украиной.

«Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь обсуждать разведку», — сказал Кирби, отвечая на вопрос, есть ли беспокойство по поводу подготовки России к новому «вторжению» в Украину.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной. Кроме того, в последние недели «европейские наблюдатели» заметили новое вооружение у сепаратистов в Донбассе, рассказали источники.

По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, Россия стягивает войска под предлогом военных учений и тренировок. Украинское командование ожидает, что вскоре около украинской границы и в Крыму России прибудут еще до 25 батальонных тактических групп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отношения с Украиной, сказал, что российские власти «выражают обеспокоенность в связи с растущей напряженностью» в Донбассе и опасаются, что «украинская сторона может пойти на провокационные действия, которое приведут к войне».