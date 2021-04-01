Немецким экологам отказали в протесте против СП-2
Экологи требовали отозвать выданное разрешение на завершение работ по укладке газопровода.
Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы против Северного потока-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 1 апреля.
«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня после подробной проверки отклонил протесты Союза защиты окружающей среды Германии NABU и Германской помощи окружающей среды», – сказано в сообщении.
Экологи оспаривали выданное 14 января разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы для защиты птиц можно вести лишь 30 дней подряд, затем необходимо делать перерыв на две недели.
Ведомство после повторной проверки решило, что выданное разрешение останется в силе.
Новости по теме
Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.
Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.
Берлину следует отказаться от газопровода в ответ на репрессии в России, говорят в Париже и добавляют, что всегда считали этот проект сомнительным.