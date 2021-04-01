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20:00 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецким экологам отказали в протесте против СП-2

Экологи требовали отозвать выданное разрешение на завершение работ по укладке газопровода.

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы против Северного потока-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 1 апреля.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня после подробной проверки отклонил протесты Союза защиты окружающей среды Германии NABU и Германской помощи окружающей среды», – сказано в сообщении.

Экологи оспаривали выданное 14 января разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы для защиты птиц можно вести лишь 30 дней подряд, затем необходимо делать перерыв на две недели.

Ведомство после повторной проверки решило, что выданное разрешение останется в силе.

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Тэги: Россия, Германия, протест, экология, газопровод, рф, северный поток, экологи, СП-2
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