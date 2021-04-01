В Киеве разрешили повышение скорости до 80 км/час: список улиц

Решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.

На семи улицах Киева с 1 апреля до 1 ноября будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/час. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решили разрешить движение по отдельным дорогам, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч», – отметил первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник.

Повышение скорости движения до 80 км/ч разрешено на:

проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака),

улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),

Надднепрянском шоссе,

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),

улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Северного моста),

проспекте Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

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