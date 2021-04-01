В Киеве разрешили повышение скорости до 80 км/час: список улиц
Решение приняли, учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц.
На семи улицах Киева с 1 апреля до 1 ноября будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/час. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решили разрешить движение по отдельным дорогам, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч», – отметил первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник.
Повышение скорости движения до 80 км/ч разрешено на:
- проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака),
- улице Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),
- Надднепрянском шоссе,
- Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
- Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),
- улице Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Северного моста),
- проспекте Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).
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