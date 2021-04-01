Россия начала масштабные учения в Крыму – СМИ

Россия проводит «проверку войск» в аннексированном Крыму и на Кубани. Всего будет проведено более 50 учений.

Минобороны РФ проводит «контрольную проверку войск» Южного военного округа совместно с подразделениями Западного военного округа, сообщает Defense Express.

Отмечается, что в учениях участвуют все соединения и воинские части всех родов войск округа. Всего будет проведено более 50 учений.

«Создана условная обстановка, позволяющая отработать войсками и силами военного округа целый спектр учебно-боевых задач по обороне российского Причерноморья, включая Крым», – говорится в сообщении.

В первую очередь российские подразделения отрабатывают быструю передислокацию на значительное расстояние от мест постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

По данным СМИ, для выполнения этих задач привлекаются инженерные подразделения с понтонного техникой, механизированными городов ТММ-500, машинами разграждения ИМР-3М и шляхопрокладачи БАТ-М. Кроме того, будет отработан комплекс по маскировке подразделений на марше.

Сообщается, что в аннексированном Крыму, в Волгоградской и Ростовской областях пройдут 10 двусторонних ротных учений в которых привлекают более 150 вертолетов армейской авиации. В частности, только на крымском полигоне Опук – 40 военно-транспортных Ми-8АМТШ, которые будут взаимодействовать с ударными Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

В то же время флагман ЧФ РФ ракетный крейсер Москва провел тренировку по отражению нападения БПЛА.

По данным издания, это же отработали и в Ставропольском крае подразделения сорок девятой общевойсковой армии. Для этого были использованы комплексы РЭБ Борисоглебск-2 и Житель. В этом же регионе прошли обучение танковых подразделений.

Кроме того сообщается, что на Кубани прошли ночные учения с нанесения ударов оперативно-тактическими комплексами Искандер, которые получали координаты целей от БПЛА.

«Учитывая то, что в активную фазу учений российская армия перешла только на днях, то подобные эпизоды учений будут продолжаться в течение ближайших недель», – пишет Defense Express.

Тэги: Россия, крым, военные учения, рф