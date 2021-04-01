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Главная » Украина » Общество
20:21 01 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина предлагает включить украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Минисрество подготовило и направилао штаб-квартиру ЮНЕСКО досье «Культура приготовления украинского борща».

Наша страна предлагает включить кулинарный процесс в список нематериального наследия. Об этом в своем телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Хватит манипулировать на почве „русскости“ борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш»,заявил Ткаченко.

Рецепты для досье отбирали лучшие шеф-повара, рассказала Эмине Джапарова — заместительница министра иностранных дел. По ее словам, ЮНЕСКО рассматривает заявки раз в два года, поэтому борщ могут включить в список не раньше, чем через несколько лет.

«Ну а впереди — серьезная конструктивная работа на международной площадке, направленная на отстаивание уникальности и широкого признания украинского нематериального наследия», — заявила Джапарова.

Ранее CNN внес украинский борщ в рейтинг 20 лучших супов мира. Журналисты описали его так: «Кусочки нежной свеклы в красном бульоне — суп, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто украшенный ложкой сметаны, — это не просто свекольный суп. Острый вкус ему придает квас, ферментированный свекольный сок, — еще одно региональное фирменное блюдо».

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Тэги: украинский борщ, наследие Юнеско
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