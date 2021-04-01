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21:16 01 Апреля 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко жестко ответил «хозяину» Прикарпатья Шевченко

Кандидат в народные депутаты Украины по округу №87 Александр Шевченко возомнил себя не просто уже избранным депутатом, а как минимум князем.

Кандидат в народные депутаты Украины по округу №87 Александр Шевченко возомнил себя не просто уже избранным депутатом, а как минимум князем.

Такое мнение в своем телеграмм-канале высказал заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Николай Тищенко.

Политик разместил видео скандала, который Александр Шевченко устроил на заседании избиркома. Николай Тищенко обратил внимание на пару кричащих цитат из видео.

Тищенко жестко ответил за сепаратизм «хозяину» Прикарпатья Шевченко

1. «Нужно показать, кто здесь хозяин на Прикарпатье…». Это заявление, подчеркивает Тищенко, на секундочку, кандидата в депутаты. «У нас что теперь в каждой области свой князь намечается? Какой еще хозяин? Пока мы все пытаемся сшить Украину, некоторые личности, наоборот, ее раскалывают. И этот человек рвется к власти…

2. «Я не хочу рекомендовать этим членам ОИК бежать, но у них другого варианта нет…». Никого не смущает, что это угрозы членам ОИК за их законную деятельность, спрашивает Николай Тищенко.

По его мнению, если не нравятся результаты, нужно было лучше работать во время предвыборной, а не запугивать постфактум людей.

Как считает Николай Тищенко, что кандидат возомнил себя не просто уже избранным депутатом, а как минимум князем, как он говорит, «хозяином Прикарпатья».

«Произвол больше не пройдет», утверждает Тищенко.

Народный депутат отметил, что их команда приехала на Прикарпатье защитить законность и демократичность выборов, защитить жителей от беспредела и наглости таких кандидатов.

«Сепаратизм не пройдёт! Украинцы этого не допустят. Мы этого не допустим. Президент этого не допустит», резюмировал Николай Тищенко.

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