В Пентагоне заявили, что не оставят Украину наедине с Россией в случае агрессии

Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

По инициативе американской стороны 1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что министры уже второй раз за последние полтора месяца обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Глава Минобороны Украины проинформировал собеседника о ситуации на линии разграничения с оккупированным Донбассом, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Он отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения ООС и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями России и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении.

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