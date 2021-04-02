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01:39 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украины обнаружили африканский коронавирус

В Украине выявлены случаи заражения британским и южноафриканским штаммами COVID-19, которые являются более опасными.

«Британский штамм, который сейчас в Украине, распространен по всей территории страны. Мы поздно вечером вчера получили данные из Лондона, куда отправляли образцы – по всем областям зафиксирован этот штамм. Более того, у нас в двух областях зафиксирован южноафриканский штамм. Эти два штамма более агрессивны, они меняют клиническую картину. Врачам сейчас трудно, потому что достаточно большое количество тяжелых больных», – заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщал, что новый штамм коронавируса, происходящий из Южной Африки, более опасен, чем так называемый британский, который на 70% заразнее предыдущих вариаций.

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Тэги: коронавирус
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