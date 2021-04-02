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00:43 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лавров пригрозил «разрушением Украины»

В последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег о вероятности «разрушения Украины» в случае возможного обострения конфликта на Донбассе.

Об этом глава российской дипломатии заявил в четверг, 1 апреля, на «Первом канале» российского телевидения.

«Те, кто будет пытаться развязать новую войну в Донбассе, – разрушат Украину», – подчеркнул Лавров, которого цитирует «Интерфакс».

«По информации, в том числе публикуемой в СМИ, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по решению горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут «выучивать» политики, которых в свою очередь будет «выучивать» Запад во главе с США» , – цитирует Лаврова DW.

По мнению российского министра, сейчас идет много спекуляций на тему документов, одобренных Верховной Радой Украины и подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Насколько это отражает реальную политику? И насколько это имеет целью решение проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы», – добавил глава МИД РФ.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании российских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Украинский парламент на внеочередном заседании принял заявление об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

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Тэги: Сергей Лавров, война на Донбассе
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