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03:50 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Азербайджан пожаловался в ФИФА из-за флага Нагорного Карабаха

Флаг непризнанной республики появился на трибунах в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится к ФИФА из-за появления флага непризнанной республики в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии (3:2).

«АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу-2022″, – говорится в сообщении АФФА в фейсбуке.

Напомним, сборная Армении выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками лидирует в группе J.

Между тем Азербайджан в группе A вместе с Ирландией замыкает турнирную таблицу, не набрав в двух матчах ни одного очка.

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Тэги: футбол, Азербайджан, ФИФА, Нагорный Карабах
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