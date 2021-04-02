Азербайджан пожаловался в ФИФА из-за флага Нагорного Карабаха
Флаг непризнанной республики появился на трибунах в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится к ФИФА из-за появления флага непризнанной республики в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии (3:2).
«АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу-2022″, – говорится в сообщении АФФА в фейсбуке.
Напомним, сборная Армении выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками лидирует в группе J.
Между тем Азербайджан в группе A вместе с Ирландией замыкает турнирную таблицу, не набрав в двух матчах ни одного очка.
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