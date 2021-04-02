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06:59 02 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Видеозапись обнародовало издание The Hill.

«Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонтик. Почти в конце лестницы американский президент вновь оступается, но не падает.

Ранее в марте Байден трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.

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Тэги: самолет, Джо Байден
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