Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Видеозапись обнародовало издание The Hill.

«Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонтик. Почти в конце лестницы американский президент вновь оступается, но не падает.

Ранее в марте Байден трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.

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