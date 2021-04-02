Байден опять споткнулся на трапе президентского самолета
Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One. Видеозапись обнародовало издание The Hill.
«Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания», – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонтик. Почти в конце лестницы американский президент вновь оступается, но не падает.
Ранее в марте Байден трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.
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Инцидент произошел сегодня на военной базе Мэриленд, куда Джо Байдена доставили вертолетом. Оттуда он вместе с женой должен был вылететь в Атланту.
Такое заявление президент США сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.