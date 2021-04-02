3 совета по обустройству маленькой ванной

Иметь ванную комнату небольшого размера ― не значит, что придется идти на компромисс между комфортом и функциональностью.

Иметь ванную комнату небольшого размера ― не значит, что придется идти на компромисс между комфортом и функциональностью. Пара простых рекомендаций от профессиональных дизайнеров интерьера позволят сделать уютной и комфортной даже самую маленькую ванную.

Совет №1: подберите компактную технику

Ванную стандартного размера можно запросто заменить на более компактный вариант или отказаться от нее в пользу душевой кабинки. Еще одной хорошей идеей для экономии места будет замена стандартного унитаза на подвесной или компактный. В большинстве случаев разница неощутима, а вот места значительно прибавится.

Если в ванной комнате решено разместить стиральную машинку, то пусть это будет модель с небольшими габаритами. Например, разработанная специально для таких помещений узкая стиральная машина Bosch имеет глубину всего 45 см, но при этом она рассчитана на 6,5 кг белья. Над машинкой можно разместить раковину с боковым сливом.

Совет №2: избавьтесь от лишних шкафов

Встроенного под ванной пенала для моющих средств и небольшого шкафчика за зеркалом для косметики, а также средств гигиены будет вполне достаточно. Углы ― мертвая зона любого помещения, поэтому используйте их по максимуму: установите открытые навесные угловые полочки. Они позволят разместить все необходимое, не загромождая при этом пространство.

Совет №3: сделайте правильное освещение

Света должно быть много. Чем меньше помещение, тем больше его должно быть. Источников света должно быть несколько, например, можно использовать точечные светильники. Также возьмите на вооружение дизайнерские приемы, позволяющие визуально увеличить объем помещения:

используйте в оформлении более светлые цвета;

ширмы, стойки, перегородки, ограждение душевой кабины должны быть прозрачными;

используйте открытые ниши и полки;

используйте зеркала и глянцевые поверхности, они создают иллюзию простора.

Помимо этого, в оформлении можно использовать декор, который визуально расширяет пространство. Различные мелкие аксессуары не только украсят комнату, но и вдохнут в нее жизнь.

Источник: