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12:20 02 Апреля 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Ставки на футбол: ключевые рекомендации для новичков

Большинство фанатов футбола не любят смотреть матчи и ничего не делать.

Большинство фанатов футбола не любят смотреть матчи и ничего не делать. Иногда интереса нет, чтобы по итогу в очередной вечер открыть футбольный матч и стать в нем заинтересованным. В таком случае некоторые игроки стараются делать ставки, после чего просыпается соответствующий интерес. Но и ставки нужно научиться делать. Необходимо ощущать ту тонкую грань между желанием заработать и восприятием реальности.

С чего начать беттинг?

Не нужно торопиться делать ставки. Необходимо выбрать букмекерскую контору, изучить основные принципы ставок и деятельности компаний, после чего можно пробовать прогнозировать матчи. На сайте https://stavkifb.ru/ есть огромное количество аналитической информации и рекомендаций для новичков. Воспользовавшись ею можно не просто правильно прогнозировать, но и с успехом зарабатывать.

Также нужно придерживаться краткого алгоритма, как начать карьеру игрока:

  1. Открыть счет в выбранной букмекерской конторе;
  2. Пополнить баланс или воспользоваться бонусами;
  3. Выбрать соответствующий вид спорта, событие и исход;
  4. Сформировать требуемую сумму денег и сделать ставку;
  5. Подтвердить ставку и дожидаться результата.

Интерфейс большинства современных букмекерских сайтов интуитивно понятный. Пользователи с легкостью разберутся со всем функционалом, поэтому за считанные минут узнают, как поставить ставки на футбол и другие виды спорта.

Виды ставок

Есть огромное количество пари, поэтому нужно выбрать наиболее оптимальный вариант, соответствующий личному прогнозу.

  1. Исход матча. В этом случае есть несколько вариантов – победа одной или второй команды, ничья или победа кого-то из них, а также ничья.
  2. Тотал больше или меньше. Тотал – это итоговая сумма определенных показателей. В этом случае учитываются голы, красные или желтые карточки, а также другие статистические характеристики.
  3. Фора. Это искусственное преимущество для одной из команд. Если фора -2,5 на первую команду это значит, что она должна победить с разницей как минимум в три мяча.
  4. Точный счет. Самая сложная ставка для прогнозирования. Счет можно угадывать как по всему матчу, так и по таймам.

Со временем придет понимание, как делать ставки на футбол, от каких прогнозов лучше отказаться и как именно формировать итоговую сумму на ставку. Желательно смотреть один чемпионат или команду, чтобы быть в курсе всех событий и с легкостью прогнозировать даже точный счет очередного матча.

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